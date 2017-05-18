أخبار عاجلة

إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب -
بعد 24 ساعه من تداول الصورة التي أثارت الرعب بالجيزة وقيل أنها “جثة”.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة بعد التوصل إلى السيارة وقائدها -
عيش الليلة - نجلاء بدر وقصة "العفريت في الاستوديو .. عفريت الشبشب" -
بالصور || التعليم تعلن عن قواعد دخول الامتحان لطلاب الثانوية العامة وتطبعها على ظهر رقم الجلوس ..وعقوبات للمخالف -
عيش الليلة - "لعبة الأغاني" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
وزارة الصناعة : قريبا شركة جلياد الامريكيه تنتج دواء يشفي من مرض التهاب الكبد الوبائي سي بنسبة 98% -
بالفيدو || أول مسجد يصلي فيه النساء والرجال جنبا إلى جنب والإمام إمراة -
عيش الليلة - "لعبة مسابقة السرعة" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
الأرصاد الجوية : تحذير بشأن حالة الطقس في الأيام القادمة وأمطار في بعض المحافظات -
«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

بالفيديو والصور || طيور نافقة محرمة دولياً ملفوفة بالبلاستيك والأقمشة ومكتوب عليها كلمات باللغة المالطية على شواطئ بور سعيد ومرسي يكشف لغز هذه الطيور

Google+ Print
بالفيديو والصور || طيور نافقة محرمة دولياً ملفوفة بالبلاستيك والأقمشة ومكتوب عليها كلمات باللغة المالطية على شواطئ بور سعيد ومرسي يكشف لغز هذه الطيور بالفيديو والصور || طيور نافقة محرمة دولياً ملفوفة بالبلاستيك والأقمشة ومكتوب عليها كلمات باللغة المالطية على شواطئ بور سعيد ومرسي يكشف لغز هذه الطيور

ظهرت على شواطئ محافظة بور سعيد حالة غريبة لأول مرة، حيث ظهر على الشواطئ طيور نافقة كثيرة، بعضها ملفوف بالأكياس البلاستيكية، والأقمشة، ومكتوب عليها كلمات وحروف باللغة المالطية، الأمر الذي أصاب المصطافين على الشواطئ بحالة من الدهشة.

وفي أول تعليق لعضو الجمعية المصرية لحماية الطبيعة “NCE” هاشم مرسى، قال أن هذه الطيور النافقة والتي ظهرت بشواطئ بورسعيد جاءت من البحر، وأكد أنه تم صيدها بطريقة غير شرعية نظراً لأنه محرمة دولياً.

وأضاف مرسي أن هذه الطيور تم تحنيطها والطيور المحنطة تكون باهظة الثمن، وأشار إلى أن الكلمات المكتوبة عليها باللغة المالطية، يدل على تورط صيادين من مالطا فى بالواقعة التى وصفها بالجريمة، وجاري البحث من رجال مديرية الطب البيطرى فى بورسعيد للكشف عن أبعاد الأزمة.

 

 

 

المصدر : فايف & اليوم السابع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
كاسن: المستثمرون البريطانيون يتفهمون إصلاحات مصر الاقتصادية

كاسن: المستثمرون البريطانيون يتفهمون إصلاحات مصر الاقتصادية

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك و وادى دجلة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك و وادى دجلة

اتفاق روسي إيطالي للتعاون في حقل الغاز المصري «ظهر»

اتفاق روسي إيطالي للتعاون في حقل الغاز المصري «ظهر»

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة سموحة وبتروجيت

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة سموحة وبتروجيت