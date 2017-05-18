بالفيديو والصور || طيور نافقة محرمة دولياً ملفوفة بالبلاستيك والأقمشة ومكتوب عليها كلمات باللغة المالطية على شواطئ بور سعيد ومرسي يكشف لغز هذه الطيور

سمر العشري

ظهرت على شواطئ محافظة بور سعيد حالة غريبة لأول مرة، حيث ظهر على الشواطئ طيور نافقة كثيرة، بعضها ملفوف بالأكياس البلاستيكية، والأقمشة، ومكتوب عليها كلمات وحروف باللغة المالطية، الأمر الذي أصاب المصطافين على الشواطئ بحالة من الدهشة.

وفي أول تعليق لعضو الجمعية المصرية لحماية الطبيعة “NCE” هاشم مرسى، قال أن هذه الطيور النافقة والتي ظهرت بشواطئ بورسعيد جاءت من البحر، وأكد أنه تم صيدها بطريقة غير شرعية نظراً لأنه محرمة دولياً.

وأضاف مرسي أن هذه الطيور تم تحنيطها والطيور المحنطة تكون باهظة الثمن، وأشار إلى أن الكلمات المكتوبة عليها باللغة المالطية، يدل على تورط صيادين من مالطا فى بالواقعة التى وصفها بالجريمة، وجاري البحث من رجال مديرية الطب البيطرى فى بورسعيد للكشف عن أبعاد الأزمة.

المصدر : مصر فايف & اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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