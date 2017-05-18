فيديو| حماية المستهلك: دائما نعمل بمبدأ الوقاية خير من العلاج

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قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل علي زيادة وعى المستهلك، والتمسك بحقوقه كاملة، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا حصلوا على حقوقهم «وهذا ما نتمناه للجميع».

وأضاف «يعقوب» خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، أن حماية المستهلك توفر الحماية للمصريين وغير المصريين حتى المستثمرين والمنتجات، مشيرا إلى أن الجهاز يعمل دائما بمبدأ الوقاية خير من العلاج.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن شركات عالمية تطالبهم بالعمل معهم من أجل المحافظة على استثماراتهم وحماية منتجاتهم.

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وأشار يعقوب، إلى أن الجهاز أطلق تطبيقا للهواتف الذكية يساعد في حماية المستهلك والحصول على كل حقوقه ولمواجهة من جشع التجار، مؤكدًا وجود خطا ساخنا لاستقبال شكاوى المواطنين من أي خط أرضي على 19588 وهو مجاني بسعر المكالمة العادية، موضحا أنهم يعيدون الاتصال بالمواطنين في حالة عدم الرد من أول مرة.

وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين بالتواصل معهم دائما في حالة التعرض للمخالفة، مؤكدا أن الجهاز يعمل لمصحلة كل المصريين وليس فئة معينة، وهناك حوالي 160 موظف يعملون بالجهاز لحماية المواطنين من أي ضرر.