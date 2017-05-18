بيان تحذيري من الأرصاد.. سقوط أمطار على أغلب الأنحاء وتكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة غداً

سمر العشري

أصدرت الهيئة القومية للأرصاد الجوية المصرية بيان اليوم، كشفت فيه عن حالة الطقس ليوم غدا الخميس الموافق 18 مايو، حيث توقعت أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والتي تكون مصحوبة بسقوط أمطار على بعض المناطق المتفرقة من الجمهورية، وتصل إلى الغزيرة والرعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب وغرب البلاد.

كما حذرت الهيئة من نشاط الرياح الشمالية الشرقية على أغلب الأنحاء، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق الجنوبية للجمهورية، كما تتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة الجو ودرجات الحرارة، فقد توقع خبراء الهيئة، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار، ولطيف ليلا على كافة الأنحاء، وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 34 درجة والصغرى 22 درجة، وبالإسكندرية العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads