أحمد حسن عن منع مكبرات الصوت بالمساجد: عيب نقول إن «القرآن» بيعمل إزعاج

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استنكر الكابتن أحمد حسن، كابتن المنتخب الوطني السابق، قرار وزير الأوقاف بمنع استخدام مكبرات الصوت أثناء تأدية صلاة التراويح في شهر رمضان، متسائلًا: «رمضان ده شهر روحانيات، إيه الهدف من ده عشان أبقى فاهم؟».

وقال حسن، في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «لو الميكروفون هيأثر على طلبة الثانوية كما يردد مسئولو وزارة الأوقاف، ممكن نقول لهم روحوا صلوا والفترة دي هتساعد الطلبة على حاجات كثيرة منها أداء فرض الله».

وتابع: «القرار استفزني وعلى الوزارة البحث عن أسباب أخرى غير التي قالها، ما يقال كلام خطير، فعيب نقول إن القرآن بيعمل إزعاج».

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وطالب وزير الأوقاف بالتراجع عن قراره، بقوله: «على الوزير التراجع عن القرار، وهتحسب له شجاعة وليس تنازلا، وديه مناشدة لوزير الأوقاف لمراجعة قراره».