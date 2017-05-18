فيديو| «شرطة الكهرباء»: المناطق العشوائية الأكثر سرقة للتيار

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قال اللواء خالد جاد، مدير المباحث بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، إن السكان في المناطق العشوائية هم الأكثر سرقة للتيار الكهربائي، وكذلك الأماكن التي بها أبراج كثيرة غير مرخصة، موضحًا أنه يتم عمل حملات مستمرة على تلك المناطق، مستطردًا: «عملنا حملات الفترة اللي فاتت وحققت نجاحات ممتازة، وأثني عليها من الوزارة».

وأضاف جاد، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «تن»، أن الحملات تكون بها أعضاء من الفنيين والمهندسين وكذلك رجال من الشرطة لحماية الحملة، ويقوم الفنيين بفحص العدادات، ومن خلال ذلك يستطيع معرفة مما إذا كان هناك توصيلات خارجة بطرق مخالفة من عدمه.

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وتابع: «لازم ندي الدولة حقها، ولازم يحس المواطن بكده، مينفعش حد يكسل يعمل عداد حتى ولو لحجرة واحدة».