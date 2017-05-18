فيديو| كريم حسن شحاتة: «كل ده عشان الأهلي اتعادل ماتشين؟»

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قال الإعلامي كريم حسن شحاتة، إن هناك مشاكل يعاني من فريق الكرة بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأنباء التي تشير إلى وجود خلافات بين حسام البدري المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وتابع «شحاتة»، خلال حلقة أمس الأربعاء، من برنامج «كورة كل يوم» الذي يقدمه عبر قناة «النهار رياضة»، أن الضجة المثارة حاليًا حول فريق الأهلي بلاداعي، خاصة أن الفريق لم يخسر حتى الآن مع حسام البدري، ويتصدر بطولة الدوري.

وأضاف، أن تصريحات «البدري» بأنه يملك عروضًا لتدريب أندية بالخليج وشمال إفريقيا، خلقت حالة من البلبلة، رغم تأكيد المهندس محمود طاهر بأن النادي متمسك ببقائه مع الفريق، «كل ده عشان الأهلي اتعادل ماتشين، الهوجة دي مالهاش لازمة لأن ده طبيعي».

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واستكمل، أن الفترة القادمة ستشهد صراعًا كبيرًا في النادي الأهلي، بسب اقتراب موعد الانتخابات بالقلعة الحمراء.

وسقط الأهلي في فخ التعادل، أمام الشرقية، بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء أمس الأربعاء، على استاد «السلام»، ضمن مباريات الجولة الـ29 من ببطولة الدوري الممتاز.