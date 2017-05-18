رئيس مدينة شرم الشيخ يشهد اليوم افتتاح المقر الجديد للبنك الأهلي المصري

شرم الشيخ - أحمد السيد

يفتتح اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، نائبا عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، المقر الجديد لفرع البنك الأهلي المصري بسوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ.

وأكد "السولية" أن افتتاح هذا الكيان المصرفي الكبير يعتبر إضافة هامة لجذب المزيد من الاستثمارات على أرض مدينة السلام، ورفع مستوى جودة التعاملات البنكية مع العملاء وخاصة أن مدينة شرم الشيخ تشهد نقلة كبيرة فى الاستثمارات والخدمات وهو الذى يجب أن يتواكب معه تقديم خدمات مصرفية بكفاءة عالية؛ بجانب مساهمته في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى دعم الخدمات الجماهيرية، مؤكدا على ضرورة تيسير الإجراءات للشباب وتذليل كافة العقبات أمامهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يولى اهتماما كبيرا بدعم الشباب.

وأشاد رئيس مدينة شرم الشيخ، بالدور الكبير الذى تلعبه البنوك الوطنية فى دعم الاقتصاد القومي ودفع عجلة البناء والتنمية إلى الأمام خاصة أن البنك الأهلي المصري يعد أقدم وأعرق البنوك المصرية.