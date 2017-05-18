كاتب سوداني: يجب ترك ملف «حلايب وشلاتين» والتركيز على التعاون مع مصر

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قال مالك طه، الكاتب الصحفي السوداني، إن العلاقات المصرية السودانية جيدة، ولكن بعد فتح ملف «حلايب وشلاتين» حدثت بعض الخلافات في وجهات النظر، ولكن هناك نقطة مهمة يجب التركيز عليها وهي استمرار التعاون بين الدولتين.

وأضاف طه، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بتوقيت مصر»، على قناة «التليفزيون العربي»، أن هناك مشاكل حدودية بين كل دول العالم وتستمر لمئات السنين، حيث أنه بين السودان وإثيوبيا مشاكل حدودية رغم العلاقات الجيدة بينهما.

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وتابع: «حُسن الإدارة في العلاقة بين مصر والسودان، ممكن أن يغطي بسهولة على النزاع الحدودي، ويجب التركيز على التعاون المشترك فقط».