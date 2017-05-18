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فيديو| عبد الحفيظ عن خلافه مع البدري: «من وحي الخيال»

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فيديو| عبد الحفيظ عن خلافه مع البدري: «من وحي الخيال» فيديو| عبد الحفيظ عن خلافه مع البدري: «من وحي الخيال»

التحرير

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علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أنباء وجود خلافات بينه وبين حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، قائلًا: «الاستقرار الداخلي أهم ميزة عندنا، وأي كلام هيتقال ما يهمناش».

وأضاف «عبد الحفيظ» خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «كورة كل يوم»، الذي يقدمه كريم حسن شحاتة، على قناة النهار ، أن علاقته بحسام البدري بالتحديد، لا تقبل الشك وممتدة منذ سنوات طويلة، والحديث عن وجود خلافات بينهما «وهمي ومن وحي الخيال».

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وتابع، «النادي الأهلي داخليًا في منتهى التماسك والترابط، والعلاقات الشخصية بها ود وحب أكبر من كرة القدم».

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التحرير

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