أبو هشيمة يحتفل مع أسرة رونالدو بفوز ريال مدريد على سيلتا فيجو

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كتب - أ​حمد شحاتة

احتفلت أسرة لاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو، مع رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، بفوز فريق ريال مدريد 1/4 على فريق سيلتا فيجو، بعد أن شاهد الجميع أحداث المباراة، وأحرز كريستيانو هدفين وأحرز كريم بنزيما، وطوني كورز، هدفين.

وقام أبوهشيمة بنشر مجموعة صور على حسابه الشخصي بموقع الصور "إنستجرام".

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يذكر أن أسرة اللاعب كريستيانو رونالدو وهم والدته وزوجها وشقيقتيه وصديقة الأسرة حضروا إلى مصر مساء أول أمس في زيارة سياحية بدأت صباح أمس بجولة بالمتحف المصري وأهرامات الجيزة وأبوالهول.