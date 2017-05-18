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أبو هشيمة يحتفل مع أسرة رونالدو بفوز ريال مدريد على سيلتا فيجو

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أبو هشيمة يحتفل مع أسرة رونالدو بفوز ريال مدريد على سيلتا فيجو أبو هشيمة يحتفل مع أسرة رونالدو بفوز ريال مدريد على سيلتا فيجو

التحرير

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كتب - أ​حمد شحاتة

احتفلت أسرة لاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو، مع رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، بفوز فريق ريال مدريد 1/4 على فريق سيلتا فيجو، بعد أن شاهد الجميع أحداث المباراة، وأحرز كريستيانو هدفين وأحرز كريم بنزيما، وطوني كورز، هدفين.

وقام أبوهشيمة بنشر مجموعة صور على حسابه الشخصي بموقع الصور "إنستجرام".

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يذكر أن أسرة اللاعب كريستيانو رونالدو وهم والدته وزوجها وشقيقتيه وصديقة الأسرة حضروا إلى  مساء أول أمس في زيارة سياحية بدأت صباح أمس بجولة بالمتحف المصري وأهرامات الجيزة وأبوالهول.

أبو هشيمة وأسرة رونالدو

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التحرير

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