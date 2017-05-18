سند: طلب البدري زيادة راتبه «غريب».. وعبد الله السعيد ليس له بديل

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قال الناقد الرياضي فتحي سند، إن بطولة الدوري في الموسم الحالي استثنائية بسبب ما تشهده من تأجيلات، موضحًا أن المسابقة بحاجة إلى اتخاذ الكثير من القرارات من بينها عودة الجماهير ولعب كل نادي على ملعبه.

وأضاف «سند» خلال لقائه بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه إبراهيم فايق على قناة dmc sports، أن الدوري المصري بلا متعة، مؤكدًا أن الأهلي حسم البطولة لصالحه، بسبب أنه «أحسن الوحشين» في مسابقة بلا منافسة.

وعلق، على أنباء طلب حسام البدري، المدير الفني للنادي الأحمر زيادة راتبه في منتصف الموسم، واصفًا ذلك بأنه «أمر غريب»، مشيرًا إلى أن عبد الله السعيد لاعب الأهلي ليس له بديل.