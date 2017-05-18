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شبانة: إثيوبيا لا تخوض مفاوضات مع مصر بل تمارس سياسة فرض الأمر الواقع

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شبانة: إثيوبيا لا تخوض مفاوضات مع مصر بل تمارس سياسة فرض الأمر الواقع شبانة: إثيوبيا لا تخوض مفاوضات مع مصر بل تمارس سياسة فرض الأمر الواقع

التحرير

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قال أيمن شبانة أستاذ العلاقات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا لا تخوض مفاوضات مع ، إلا أنها تمارس سياسة فرض الأمر الواقع، مضيفًا أن أديس أبابا تجري مع القاهرة محادثاتٍ وليست مفاوضات حتى تأخذها لطريق مسدود تفرض فيه سياسة الأمر الواقع.

وأضاف شبانة، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على شاشة «الغد» ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن إثيوبيا لا تريد الوصول لتسوية قانونية أو عادلة أو تنشئ سدًا للطاقة الكهربائية، بل تريد أنْ تتحكم في العلاقات السياسية في إقليم حوض النيل من خلال السد.

وأوضح أن كازاخستان قدمت لمصر صورًا شديدة الوضوح لسد النهضة وهو ما يستدعي من مصر تغيير أسلوب المفاوضات مع إثيوبيا، ولا يجب أن نسير في المسار التفاوضي إلى الأبد دون إعمار مسارات أخرى بديلة حتى تجبر إثيوبيا على التفاهم مع مصر، قائلاً: «كازخستان كانت مُتهمة بدعم إثيوبيا في بناء سد النهضة».

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وأكد شبانة، أنّ مصر أرادت أنْ تقول لإثيوبيا إنها ليست مُغيبة عن ما يحدث في سد النهضة من خلال التصريح بأنّها تمتلك صورًا لسد النهضة من كازاخستان، مضيفا: «على إثيوبيا الآن أنْ تقدم ما يُقنع الجانب المصري بأن السد سيحقق التنمية مثلما تدعي لمصر والسودان وإثيوبيا».

واستطرد الأستاذ الجامعي: «لم يُصدر أي رد فعل إثيوبي حول تزويد كازاخستان لصور فضائية لمصر حول سد النهضة».

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التحرير

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