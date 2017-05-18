محافظ القليوبية ورئيس هيئة الطرق يضعان حجر أساس كوبري العابد في طوخ

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يضع اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، حجر الأساس لكوبري مشاه أمام مول العابد على الطريق الزراعي بطوخ بمدخل قرية الحصة.

وتقدر التكلفة المبدئية لإنشاء الكوبري مبلغ يتخطى الـ3.5 مليون جنيه تتحمل إدارة «مول العابد» 50% من تكاليفه، وذلك لخدمة آلاف المواطنين بهذه المنطقة وللحد من الحوادث المتكررة.

شاهد أيضا

الجدير بالذكر أن عشرات المواطنين لقوا مصرعهم أثناء عبورهم الطريق الزراعي أمام بوابات المول منذ افتتاحه والتي كان آخرها مصرع أسرة بأكملها في حادث مروع.