حظك اليوم برج الدلو الخميس 18/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تقوم بخطوة فعالة وتلفت الانظار والاعجاب، ترتاح إلى الظروف الايجابية والمطمئنة، هناك دعم لموقفك ورؤية مشتركة للأمور



عاطفياً: تقدّم حججاً وتبدو مقنعاً في الحوار مع الشريك، فيرتاح إلى كلامك، ويشعر بأن صفحة جديدة من العلاقة قد فتحت



صحياً: قد تشعر في بعض الأحيان بالتعب أو بالانخفاض المعنوي جراء الإرهاق الكبير

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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