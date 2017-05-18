العرب اليوم: عملية عسكرية فى ديالى وغارات التحالف العربي بتعز

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها مواجهات بين داعش والنظام السوري وغارات للتحالف العربى باليمن، إضافة إلى انطلاق عملية عسكرية بمحافظة ديالى العراقية.

1- انطلاق عمليات عسكرية واسعة شمال محافظة ديالى

انطلاق عملية عسكرية ضد مناطق تحت سيطرة داعش فى ديالى اليوم الأربعاء(أ ف ب)

أعلن قائد "عمليات دجلة" بالعراق الفريق الركن مزهر العزاوي انطلاق عمليات عسكرية واسعة شمال محافظة ديالى -57 كيلو متر شمال شرق بغداد- من ثلاث محاور رئيسية.

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2- اشتباكات بين قوات النظام السوري وداعش

عناصر من قوات النظام السوري فى شمال غرب دمشق اليوم الأربعاء (أ ف ب)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مناطق في جبال الشومرية بريف حمص الشرقي، الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، شهدت عدة غارات شنتها الطائرات الحربية، فيما دارت صباح اليوم اشتباكات في ريف حمص الشرقي بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وداعش من جهة أخرى.

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3- مقتل 23 مدنيا في اليمن في غارة نسبت إلى التحالف العربي

مجموعة من القوات الموالية للشرعية تراقب محيطها فى تعز - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن التمرد الحوثي مقتل 23 مدنيا، بينهم نساء وأطفال، في غارة جوية قرب تعز في جنوب غرب اليمن محملا التحالف العربي بقيادة السعودية المسؤولية.

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4- أهالي الأسرى الفلسطينيين يغلقون مقر الأمم المتحدة برام الله

صورة لأحد أقارب الأسرى المضربين فى سجون الاحتلال فى الضفة الغربية اليوم الأربعاء (أ ف ب)

أغلق العشرات من أهالي الأسرى ومتضامنون، مقر الأمم المتحدة بمدينة رام الله احتجاجا على ما وصفوه "صمت المنظمة" الدولية تجاه أبنائهم المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

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5- أمنيون في تونس يحتجون ضد ظروف العمل

احتجاجات فى العاصمة التونسية - أرشيفية (أ ف ب)

تونس احتج أمنيون في تونس أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة التونسية ضد ظروف العمل وللمطالبة بامتيازات مالية.

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