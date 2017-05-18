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طوارئ بالمنيا تزامنًا مع موسم السيدة العذراء بجبل الطير

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مصراوي Masrawy

طوارئ بالمنيا تزامنًا مع موسم السيدة العذراء بجبل الطير (1)طوارئ بالمنيا تزامنًا مع موسم السيدة العذراء بجبل الطير (1)

طوارئ بالمنيا تزامنًا مع موسم السيدة العذراء بجبل الطير (2)طوارئ بالمنيا تزامنًا مع موسم السيدة العذراء بجبل الطير (2)

طوارئ بالمنيا تزامنًا مع موسم السيدة العذراء بجبل الطيرطوارئ بالمنيا تزامنًا مع موسم السيدة العذراء بجبل الطير

طوارئ بالمنيا تزامنًا مع موسم السيدة العذراء بجبل الطير (4)طوارئ بالمنيا تزامنًا مع موسم السيدة العذراء بجبل الطير (4)

المنيا ــ ريمون الراوي:

تستعد الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، لرفع درجة الاستعداد لاستقبال الموسم السنوي للسيدة العذراء بمنطقة جبل الطير، والذي يبدأ غدًا الخميس ويستمر لمدة أسبوع.

كما بدأت غرف عمليات الوحدات القروية الواقعة بنطاق مركز سمالوط، وعدد من مديريات الخدمات المنوطة بتلك الاحتفالية تعمل على مدار 24 ساعة وتكون على اتصال مستمر بغرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن اى أحداث قد تقع أولا بأول لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية.

ووجه اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، بتكليف شركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي بدفع عربات مجهزة بصنابير لتوزيع المياه الصالحة للشرب بالمنطقة للتصدي لظاهرة بيع المياه للمواطنين.

كما شدد المحافظ على مديرية الصحة بتزويد منطقة جبل الطير بقوة إضافية من ( أطباء – تمريض – صيادلة – فني معمل – عمال ) لضمان العمل على مدار الـ 24 ساعة، بالإضافة إلى توفير كميات إضافية من أدوية الطوارئ والأمصال بالوحدة الصحية بقرية جبل الطير.

وأمر المحافظ بتشديد الرقابة على أماكن بيع وعرض اللحوم وعلى الأغذية المحظورة تداولها بمعرفة الباعة الجائلين وأن يكونوا حاملين لشهادات صحية، وتجهيز عدد 3 سيارات إسعاف وسيارة رعاية تعمل بصفة مستمرة لتلقى أية بلاغات لأي قد تقع، مع إعلان حالة الطوارئ بمستشفيات المنيا وسمالوط.

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