صورة وخبر: سوريا.. طفل وخيمة ومصير مجهول

كتب - علاء المطيري:

في سوريا حرب ربما تتوقف يومًا، لكن آثارها لن تزول مع توقف أصوات القصف والرصاص.

التشرد واللجوء والنزوح أبرز آثار الحرب التي جعلت بعض السوريين يواجهون مصير مجهول، فمن ينجو من القتل ربما لا يجد منزلاً يعود إليه، ومن يجد خيمة تأويه ربما لا يجد طعامًا أو شربة ماء تطفئ ظمأه أو دواء يشفي مرضه.

وفي مخيم اللاجئين ببلدة أعزاز في مدينة حلب التقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة لطفل داخل خيمة، وبقايا ركام وحزاء ربما يكون لوالده، بينما تبدو على في وجهه نظرة وجوم وتطلع لمصير أصبح غير معلوم.