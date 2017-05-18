أخبار عاجلة

إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب -
بعد 24 ساعه من تداول الصورة التي أثارت الرعب بالجيزة وقيل أنها “جثة”.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة بعد التوصل إلى السيارة وقائدها -
عيش الليلة - نجلاء بدر وقصة "العفريت في الاستوديو .. عفريت الشبشب" -
بالصور || التعليم تعلن عن قواعد دخول الامتحان لطلاب الثانوية العامة وتطبعها على ظهر رقم الجلوس ..وعقوبات للمخالف -
عيش الليلة - "لعبة الأغاني" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
وزارة الصناعة : قريبا شركة جلياد الامريكيه تنتج دواء يشفي من مرض التهاب الكبد الوبائي سي بنسبة 98% -
بالفيدو || أول مسجد يصلي فيه النساء والرجال جنبا إلى جنب والإمام إمراة -
عيش الليلة - "لعبة مسابقة السرعة" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
الأرصاد الجوية : تحذير بشأن حالة الطقس في الأيام القادمة وأمطار في بعض المحافظات -
«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

صورة وخبر: سوريا.. طفل وخيمة ومصير مجهول

Google+ Print
صورة وخبر: سوريا.. طفل وخيمة ومصير مجهول صورة وخبر: سوريا.. طفل وخيمة ومصير مجهول

مصراوي Masrawy

طفل سوري (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

في سوريا حرب ربما تتوقف يومًا، لكن آثارها لن تزول مع توقف أصوات القصف والرصاص.

التشرد واللجوء والنزوح أبرز آثار الحرب التي جعلت بعض السوريين يواجهون مصير مجهول، فمن ينجو من القتل ربما لا يجد منزلاً يعود إليه، ومن يجد خيمة تأويه ربما لا يجد طعامًا أو شربة ماء تطفئ ظمأه أو دواء يشفي مرضه.

وفي مخيم اللاجئين ببلدة أعزاز في مدينة حلب التقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة لطفل داخل خيمة، وبقايا ركام وحزاء ربما يكون لوالده، بينما تبدو على في وجهه نظرة وجوم وتطلع لمصير أصبح غير معلوم.

#الكلمات المتعلقة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بحضور فنانين وبرلمانيين.. المنيا تحتفل باليوم العالمي للمتاحف (صور)

بحضور فنانين وبرلمانيين.. المنيا تحتفل باليوم العالمي للمتاحف (صور)

وزير خارجية إيطاليا: مستمرون في دعم لبنان

وزير خارجية إيطاليا: مستمرون في دعم لبنان

استقرار حالات مصابي حادث أتوبيس ''مراقبي الابتدائية'' في بورسعيد

استقرار حالات مصابي حادث أتوبيس ''مراقبي الابتدائية'' في بورسعيد

أمجد بليغ أميناً عاماً للهيئة الوطنية للإعلام

أمجد بليغ أميناً عاماً للهيئة الوطنية للإعلام