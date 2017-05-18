10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الفصام السياسي في أمريكا يتطور، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش للبرلمان الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي يمثل محورًا أساسيًا للأمم المتحدة، وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتعرض لمعاملة غير عادلة بصورة لم تحدث مع أي رئيس أمريكي من قبل، وذكر رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان أن المجلس عليه التزام بمراقبة أداء ترامب.

1- بوتين: الفصام السياسي في أمريكا يتطور وأغبياء يزعزعون وضعها الداخلي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية الأربعاء (أ ف ب)

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مزاعم تسليم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا أسرار قائلا إن "الفصام السياسي في أمريكا يتطور" وأن أغبياء يزعزعون الوضع السياسي الداخلي".

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2- جوتيريش: الاتحاد الأوروبي ''محور أساسي'' للأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش في فرنسا الأربعاء (أ ف ب)

قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش للبرلمان الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي يمثل محورًا أساسيًا للأمم المتحدة، ويجب أن يترأس جهود حل الصراعات وتعزيز حقوق الإنسان حول العالم.

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3- رئيس وزراء كندا مودعًا زعيمة المعارضة: سنفتقد حسك المرح

رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو في فرنسا في 10 أبريل 2017 (أ ف ب)

ودع رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو، زعيمة حزب المحافظين التي انسحبت من العمل السياسي رونا أمبروز، صاحبة المناظرة السياسية الأشهر أمام ترودو في البرلمان الكندي في فبراير 2016، قائلاً: سنفتقد حسك المرح.

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4- ترامب: أتعرض لظلم لم يشهده رئيس أمريكي على مر التاريخ

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأربعاء (أ ف ب)

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن غضبه إزاء المشكلات السياسية التي يواجهها قائلا إن الظلم اللاحق به لم يشهده رئيس أمريكي على مر التاريخ.

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5- ميركل: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون معقدًا

المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل في برلين الأربعاء (أ ف ب)

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون بالغة الصعوبة، مضيفة: "سيكون الأمر معقدًا جدًا لأنه من الضروري ترتيب كل شيء".

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6- وزيرة الدفاع الألمانية: محادثات استطلاعية مع الأردن بحثًا عن بديل لقاعدة ''إنجرليك''

وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين في برلين الأربعاء (أ ف ب)

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين عزمها إجراء محادثات استطلاعية في الأردن مطلع الأسبوع المقبل للبحث عن بديل لقاعدة "إنجرليك" التركية، التي تتواجد فيها قوات ألمانية في إطار المهمة الدولية لمكافحة داعش، وذلك بسبب الخلاف مع تركيا بشأن حظرها زيارة نواب من البرلمان الألماني للقاعدة التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

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7-زعيم شيعي عراقي: النصر المؤزر على داعش قادم مع العيد

الزعيم الشيعي العراقي عمار الحكيم - أرشيفية

رجح الزعيم الشيعي العراقي، عمار الحكيم أن تتوج القوات العراقية انتصاراتها ضد داعش مع قدوم العيد.

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8- رئيس "النواب الأمريكي": المجلس ملتزم بمتابعة أداء الرئيس

رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان في أوهايو في 10 مايو 2017 (أ ف ب)

ذكر رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان أن المجلس عليه التزام بمتابعة ومراقبة أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعا لتقصي الحقائق بدقة وسط تساؤلات حول تعاملات ترامب مع الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) جيمس كومي.

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9- أردوغان: تركيا لن تقبل تحالفًا أمريكيًا مع الأكراد في سوريا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في واشنطن في 16 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لن يقبل أبدًا تحالفًا أمريكيا مع القوات الكردية التي تقاتل في سوريا، مضيفًا: "ليس هناك مكان للمنظمات الإرهابية في مستقبل منطقتنا".

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10- وزير إسرائيلي: الأسد "قاتل خسيس"

وزير وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يواف جالانت - أرشيفية

دعا وزير وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يواف جالانت إلى اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، مضيفًا: "الأسد قاتل خسيس ارتكب إبادة جماعية".

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