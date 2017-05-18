«النمنم» يرد على اتهامه بالفساد: «لم أقم بتغيير مكتبي منذ تولي الوزارة»

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رد حلمي النمنم وزير الثقافة، على بعض التقارير الإخبارية، بشأن قيامه بطلب زيادة مخصصاته المالية لتجديد مكتبه وتزيين حديقة الوزارة وشراء 13 سيارة له ولمسئولين فى وزارته، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح بالمرة.

وأضاف النمنم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، أنه لم يقم بأي تغيير في مكتبه منذ توليه الوزارة، لكنه طلب من وزارة المالية زيادة المخصصات لدار الأوبرا المصرية، والتي تقوم باستضافة عدد من الفرق الأجنبية وزادت تكلفة استقدامها بعد زيادة أسعار الدولار.

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وأوضح أنه طلب أيضًا، زيادة مخصصات المركز القومي للترجمة، والذي يقوم بترجمة العديد من الكتب بأسعار عالية مع ارتفاع العملات الأجنبية كالدولار واليورو مقابل الجنيه، وكذلك توفير مخصصات مالية إضافية للمهرجانات، مشيرًا إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته السابقة عام 2016، مدين بثلاثة ملايين جنيه للأطراف المشاركة فيه، كما يجري الاستعداد لتنظيم المهرجان القادم.

وأكد وزير الثقافة، أنه في ثالث يوم بعد أداؤه يمين الوزارة، تعطلت سيارته والتي اتضح فيما بعد أنها تتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي طالب باستردادها، وكان هناك طلب مقدم قبل توليه الوزارة باستقدام سيارات للوزير ولبعض المسئولين وبالفعل تم استلامها في مارس 2016، لكنه لم يطلب أي سيارة أو زيادة أي مخصصات مالية، مشيرًا إلى أنه لا توجد لديه «حاشية» كما ذكرت الصحيفة.