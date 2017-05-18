فيديو| «زغرودة» من القرموطي لـ«غادة والي» على الهواء

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أشاد الإعلامي جابر القرموطي، بأداء غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واصفًا إياها بأنها أنشط الوزراء في الحكومة الحالية، حيث لا تترك ولو فرصة واحدة لتقديم الدعم، بجانب المشاركة في العديد من الأنشطة الخدمية، التي تفيد المواطنين.

وأضاف القرموطي، خلال برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، أن وزيرة التضامن تشارك في الكثير من الفعاليات، ساخرًا: «ولا يؤخذ عليها لو ذهبت بالترنج من كثرة ما تحضر من أنشطة ومؤتمرات».

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وأطلق القرموطي «زغرودة» لغادة والي، على الهواء، من باب الإشادة والتقدير لمجهوداتها في حل الأزمات التي تواجهها وزارة التضامن الاجتماعي.