أخبار عاجلة

إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب -
بعد 24 ساعه من تداول الصورة التي أثارت الرعب بالجيزة وقيل أنها “جثة”.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة بعد التوصل إلى السيارة وقائدها -
عيش الليلة - نجلاء بدر وقصة "العفريت في الاستوديو .. عفريت الشبشب" -
بالصور || التعليم تعلن عن قواعد دخول الامتحان لطلاب الثانوية العامة وتطبعها على ظهر رقم الجلوس ..وعقوبات للمخالف -
عيش الليلة - "لعبة الأغاني" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
وزارة الصناعة : قريبا شركة جلياد الامريكيه تنتج دواء يشفي من مرض التهاب الكبد الوبائي سي بنسبة 98% -
بالفيدو || أول مسجد يصلي فيه النساء والرجال جنبا إلى جنب والإمام إمراة -
عيش الليلة - "لعبة مسابقة السرعة" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
الأرصاد الجوية : تحذير بشأن حالة الطقس في الأيام القادمة وأمطار في بعض المحافظات -
«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

السيسي: "أنا قلبي دليلي.. ومصر ستنهض"

Google+ Print
السيسي: "أنا قلبي دليلي.. ومصر ستنهض" السيسي: "أنا قلبي دليلي.. ومصر ستنهض"

مصراوي Masrawy

الرئيس عبدالفتاح

كتب- محمد قاسم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإعلام المصري يتحرك للأمام، ودور الهيئات كبير وسيكتمل مع صدور قانون الصحافة.

وقال السيسي، وفقًا لما أورده ياسر رزق رئيس تحرير جريدة الأخبار القومية، خلال الجزء الثاني من حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، "لست أضمن عمري. لكن قلبي دليلي، وعقلي يرشدني، وهمتي تدفعني، وإيماني بالله يهديني".

وأقسم السيسي خلال الحوار بأن " التي تنتفض بالعمل والتضحية والإيثار سوف تنهض، وأننا سنُحقق معاً ما هو فوق خيال المصريين.. فقط إذا صبروا".

وأضاف: "لا أشعر أبدا بالزهق من المسئولية، وأنا مستعد أن أقاتل مع الناس مادامت راضية بقتالي".


وأشار الرئيس إلى أنه سيعقد مؤتمرًا دوليًا للشباب في شهر نوفمبر المقبل، موضحا أن مؤتمرات الشباب أصبحت أحد عناصر قوة مصر الناعمة، وأن هناك مسئولين أجانب طلبوا الحضور للاطلاع على هذه الفكرة العبقرية .​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كاسن: المستثمرون البريطانيون يتفهمون إصلاحات مصر الاقتصادية

كاسن: المستثمرون البريطانيون يتفهمون إصلاحات مصر الاقتصادية

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك و وادى دجلة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك و وادى دجلة

اتفاق روسي إيطالي للتعاون في حقل الغاز المصري «ظهر»

اتفاق روسي إيطالي للتعاون في حقل الغاز المصري «ظهر»

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة سموحة وبتروجيت

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة سموحة وبتروجيت