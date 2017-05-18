السيسي: "أنا قلبي دليلي.. ومصر ستنهض"

كتب- محمد قاسم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإعلام المصري يتحرك للأمام، ودور الهيئات كبير وسيكتمل مع صدور قانون الصحافة.

وقال السيسي، وفقًا لما أورده ياسر رزق رئيس تحرير جريدة الأخبار القومية، خلال الجزء الثاني من حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، "لست أضمن عمري. لكن قلبي دليلي، وعقلي يرشدني، وهمتي تدفعني، وإيماني بالله يهديني".

وأقسم السيسي خلال الحوار بأن "مصر التي تنتفض بالعمل والتضحية والإيثار سوف تنهض، وأننا سنُحقق معاً ما هو فوق خيال المصريين.. فقط إذا صبروا".

وأضاف: "لا أشعر أبدا بالزهق من المسئولية، وأنا مستعد أن أقاتل مع الناس مادامت راضية بقتالي".



وأشار الرئيس إلى أنه سيعقد مؤتمرًا دوليًا للشباب في شهر نوفمبر المقبل، موضحا أن مؤتمرات الشباب أصبحت أحد عناصر قوة مصر الناعمة، وأن هناك مسئولين أجانب طلبوا الحضور للاطلاع على هذه الفكرة العبقرية .​