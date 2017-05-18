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الأهلي: نعد الجماهير ببذل أقصى جهد أمام القطن الكاميروني

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الأهلي: نعد الجماهير ببذل أقصى جهد أمام القطن الكاميروني الأهلي: نعد الجماهير ببذل أقصى جهد أمام القطن الكاميروني

التحرير

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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الفكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه يسعى للفوز بمباراتي القطن الكاميروني ومصر المقاصة، مشيرًا إلى أن المباراتان في غاية الاهمية سواء بحسم لقب بطولة الدوري، او للتاهل في المشوار الإفريقي.

وأضاف «عبد الحفيظ»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن الاستقرار الداخلي من أهم مزايا النادي الأهلي، نافيًا وجود أي مشاكل داخل فريق الكرة.

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وتابع، «ليس من المنطقي أن نقيم موسم كامل بمباراة الشرقية، وكيف لا يكون الدوري مقياس لقوة الأهلي، ونعد الجماهير ببذل أقصى جهد للفوز على القطن الكاميروني».

وسقط الأهلي في فخ التعادل، أمام الشرقية، بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء أمس الأربعاء، على استاد «السلام»، ضمن مباريات الجولة الـ29 من ببطولة الدوري الممتاز.

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التحرير

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