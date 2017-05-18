حول العالم فى 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، أمس الأربعاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها تشكيل الحكومة الفرنسية واشتباكات بين أنصار ومعارضي أردوغان بواشنطن، إضافة إلى تمديد حالة الطوارئ بفنزويلا.

1- ماكرون يعلن وزراء حكومته

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فى مؤتمر صحفي بباريس اليوم الأربعاء (أ ف ب)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أسماء وزراء حكومته، واختار مؤيدين له للوزارات الرئيسية، كما عين سياسيين ينتميان إلى تيار يمين الوسط في حقيبتين اقتصاديتين رئيسيتين.

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2- عراك بين أنصار أردوغان ومعارضيه فى واشنطن

لقاء الرئيس التركي والرئيس ترامب فى البيت الأبيض اليوم الاربعاء (أ ف ب)

أصيب تسعة أشخاص بجروح وقبض على شخصين خارج السفارة التركية في واشنطن، دي سي، عقب اندلاع شجار بين أنصار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ومعارضيه.

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3- الجيش الباكستاني يعلن إعدام مسلحين من طالبان

عناصر من الجيش الباكستانى على الحدود مع الهند - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن الجيش الباكستاني إعدام أربعة من مسلحي حركة طالبان باكستان.

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4- الإضرابات العمالية تصيب الحياة في اليونان بالشلل

الإضرابات العمالية تصيب الحياة في اليونان بالشلل اليوم الأربعاء (أ ف ب)

أصابت النقابات العمالية الحياة في اليونان بالشلل في بداية موسم السياحة الصيفي من خلال الإضراب الواسع النطاق والمظاهرات احتجاجا على الإجراءات التقشفية الجديدة قبل تصويت البرلمان على هذه الإجراءات.

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5- الرئيس الفنزويلي يمدد حالة الطوارئ في البلاد

الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو فى كاراكاس - أرشيفية (أ ف ب)

مدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادرور حالة الطوارئ في البلاد.

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