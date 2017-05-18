بالصور.. وزير الآثار من الأقصر: لجنة هندسية لاستكمال مشروع طريق الكباش

الأقصر - محمد محروس:

عقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، ومحمد بدر، محافظ الأقصر، الدكتور مصطفى وزيري، مدير عام آثار الأقصر، اجتماعًا، مساء اليوم الخميس، مع عدد من قيادات قطاع الآثار، بمقر ديوان عام المحافظة، لمناقشة سبل استئناف العمل بطريق الكباش واتخاذ كل الخطوات اللازمة لحل معوقات استكمال العمل بالطريق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلن وزير الآثار، أن اللجنة الهندسية ستزور الأقصر يوم السبت المقبل، لبحث كل المعوقات التي تعيق استكمال الطريق، وإعداد دراسة تفصيلية بالموقف الحالي إلى جانب إعداد دراسة جدوى مالية مفصلة بالموقف، تمهيدًا لبدء العمل في الطريق بأسرع وقت.

في سياق متصل، زار وزير الآثار، ومحافظ الأقصر، معبد الأقصر لمناقشة سبل وإمكانية ترميم وإعادة بناء تمثال رمسيس الثاني الموجود عند البيلون الشرقي، كما حدث مع تمثال نفس الملك الموجود على البيلون الغربي، إذ وافق الوزير على البدء في الدراسات العلمية والهندسية لترميم التمثال، وتكليف بعثة الآثار المصرية العاملة في معبد الأقصر بترميم وإعادة بناء ونصب التمثال فور انتهاء كل الإجراءات اللازمة.