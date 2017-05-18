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بعد 17 عاما «عجاف».. موناكو بطلا للدوري الفرنسي

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بعد 17 عاما «عجاف».. موناكو بطلا للدوري الفرنسي بعد 17 عاما «عجاف».. موناكو بطلا للدوري الفرنسي

التحرير

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نجح فريق موناكو في التتويج بلقب الدوري الفرنسي، بعد الفوز على فريق سانت إيتيان، بهدفين دون رد، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثين.

وتعد هذه المرة هي الثامنة في تاريخ موناكو التي يفوز فيها باللقب، والأولى منذ 17 عاما.

سجل هدف موناكو الأول مهاجم الفريق مبابي في الدقيقة 19 بعد فاصل مهاري مميز من اللاعب، حيث استغل مبابي تمريرة فالكاو الساحرة ليتلاعب بحارس مرمي سانت إيتيان، واضعا الكرة في الشباك الخالية.

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وفي الشوط الثاني، حافظ موناكو على تقدمه حتى الدقيقة الأخيرة ونجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 92 عن طريق ليمار؛ لينتهي اللقاء 2-0.

الفوز رفع رصيد موناكو إلى النقطة 92 في الصدارة ويضمن التتويج في حين تجمد سانت إتيان عند النقطة 50 بالترتيب الثامن.

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التحرير

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