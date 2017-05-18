بالفيديو.. رونالدو هدافا تاريخيا للدوريات الخمسة الكبرى

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رقم جديد حققه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، حيث أصبح الهداف التاريخي للدوريات الخمس الكبرى بأوروبا، بعد هدفيه، مساء اليوم السبت، في شباك سيلتا فيجو.

ورفع «رونالدو» رصيده، إلى 368 هدفا، بفارق هدفين عن الإنجليزي جيمي جريفز الذي كان متساوي معه برصيد 366 قبل مباراة اليوم، ليتربع صاروخ ماديرا على عرش هدافي البطولات الخمس الكبرى التاريخي في (إنجلترا، وإسبانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا).

وسجل «الدون» 282 هدفًا مع النادي الملكي في الدوري الإسباني، وأحرز في البريميرليج مع مانشستر يونايتد 84 هدفا خلال 14 موسما.

يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة، يحتل المركز الرابع بالقائمة برصيد 346 هدفا.

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وتغلب ريال مدريد على مضيفه سيلتا فيجو، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب بالايدوس، ضمن مباريات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ21 من الدوري الإسباني.

شاهد هدفا رونالدو في سيلتا فيجو..