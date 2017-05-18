أخبار عاجلة

إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب -
بعد 24 ساعه من تداول الصورة التي أثارت الرعب بالجيزة وقيل أنها “جثة”.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة بعد التوصل إلى السيارة وقائدها -
عيش الليلة - نجلاء بدر وقصة "العفريت في الاستوديو .. عفريت الشبشب" -
بالصور || التعليم تعلن عن قواعد دخول الامتحان لطلاب الثانوية العامة وتطبعها على ظهر رقم الجلوس ..وعقوبات للمخالف -
عيش الليلة - "لعبة الأغاني" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
وزارة الصناعة : قريبا شركة جلياد الامريكيه تنتج دواء يشفي من مرض التهاب الكبد الوبائي سي بنسبة 98% -
بالفيدو || أول مسجد يصلي فيه النساء والرجال جنبا إلى جنب والإمام إمراة -
عيش الليلة - "لعبة مسابقة السرعة" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
الأرصاد الجوية : تحذير بشأن حالة الطقس في الأيام القادمة وأمطار في بعض المحافظات -
«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. التحرير

لست متأكدة «نسبي» لأمي.. أسرار «خطيرة» تكشفها نضال الأحمدية

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر

اضف تعليق

سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

حلت الإعلامية نضال الأحمدية، ضيفة على برنامج "فحص شامل"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، وتقدمه الإعلامية راغدة شهلوب، وأدلت بالكثير من التصريحات التى نرصد أبرزها خلال التقرير التالى.

- أغلب الفنانات تقومن بتزوير أعمارهن

صرحت نضال الأحمدية، بأن أغلب النجمات يقومن بتصغير أعمارهن وتزوير باسبورتات الخاصة بهن، مشيرة إلى أن إحداهن قامت بتغييره خمس مرات، آخرها هذا العام، وعلى الرغم من إصرار "شهلوب" على معرفه تلك الفنانة، إلا أن "نضال" فضلت عدم الإفصاح عنها.

- شكوك حول صلة القرابة بوالدتها

فاجأت نضال الإعلامية راغدة شهلوب عندما أخبرتها بأنها ليست متأكدة من أن والدتها هي بالفعل التى أنجبتها، موضحة أنها أكتشفت ذلك خلال إحدى المشاجرات مع والدتها، وأخبرتها بأنها ليست والدتها، وهو الأمر الذي لم تصدقه في البداية، لكنها أكدت لها أنها ولدت بالكويت وأنها عندما أنجبتها أحضروا لها "صبي" بغرفة الرعاية فاخبرتهم بأنها أنجبت بنت وليس "صبي"، فأحضروا لها بنت، لكنها كانت سوداء البشرة، فلم تقتنع بها حتي أحضروا "نضال" لها.

وأشارت "نضال" إلى أنها لم تجرؤ على عمل تحليل "DNA"، لتثبت بأنها والدتها، قائلة: "لا أجرؤ بلكي طلعت مش بنتها!".

 

- "تعرضت للتحرش وباعمل نفسي مش عارفة"

صرحت أيضًا بأنها تعرضت للتحرش، وأنهم موجودون بكثرة بالمحيط العام، من النوعين الرجال والنساء، مشيرة إلى أن أغلبهم يعمل في مجال الأزياء والجمال، وأن علاقتها بهم تقتصر على العمل فقط.

شاهد أيضا
«سامو زين ليس أولهم».. 10 فنانين عرب جسدوا أدوار «ولاد البلد»«سامو زين ليس أولهم».. 10 فنانين عرب جسدوا أدوار «ولاد البلد» «قتيل الكارو» ليس الأول.. 7 فنانين قتلوا وأصابوا مواطنين بالخطأ«قتيل الكارو» ليس الأول.. 7 فنانين قتلوا وأصابوا مواطنين بالخطأ قصص حب أسطورية لـ6 فنانين على حساب زوجة أولى «مجروحة»قصص حب أسطورية لـ6 فنانين على حساب زوجة أولى «مجروحة» 10 فنانين عانوا من أمراض الكبد.. آخرهم «مكي»10 فنانين عانوا من أمراض الكبد.. آخرهم «مكي»

 

 

- وقعت في حب مدرس الموسيقي  بسبب "الغيرة"

قالت نضال إن أول علاقة حب لها كانت مع مدرس الموسيقي بسبب غيرتها مع صديقتها، لأنه كان يهتم بها، قائلة: "كنت باغير عشان بيهتم بيها وأنا عندي الشخصية القيادية فجذبته ليا".

 

 

 - ندمت علي مهاجمة "زينة" بسبب قضية "النسب"

أعلنت نضال الأحمدية ندمها على مهاجمة الفنانة زينة بسبب قضية النسب مع الفنان أحمد عز، مشيرة إلى أنها الثقافة اللبنانية مختلفة تمامًا عن الثقافة المصرية، مشيرة أن الأبوة قرار، ولا بد أن يكون هناك اتفاق، وأن يكون مستعدًا لها ولكن الذي جعلها تتراجع هو وصول معلومات لها بأنه والدهم الحقيقي، وأن كان هناك اتفاق مسبق بينهما، وهو الأمر الذي جعلها تندم على مهاجمتها، قائلة: "شو الجريمة اللى عملتها أنا في حق هالمرأة!".

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب

إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب

«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي»

«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي»

وزير الآثار: أمامنا مشوار طويل لافتتاح وتطوير 20 متحفا

وزير الآثار: أمامنا مشوار طويل لافتتاح وتطوير 20 متحفا

«الصيادلة»: لجنة الحراسة القضائية ليس لها أي صفة قانونية

«الصيادلة»: لجنة الحراسة القضائية ليس لها أي صفة قانونية