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أديب: «الإخوان أحلوا دم البرادعي باعتباره مسئول عن فض رابعة»

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أديب: «الإخوان أحلوا دم البرادعي باعتباره مسئول عن فض رابعة» أديب: «الإخوان أحلوا دم البرادعي باعتباره مسئول عن فض رابعة»

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، مساء الأربعاء، تعلّيقًا على اعتداء أفراد جماعة الإخوان، لفظيًا على الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، خلال ندوة له بلندن، إن «الدكتور البرادعي بيتأثر حينما يوجه إليه انتقاد سيء كهذا، ونام متنكد إمبارح».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «البرادعي كان يتحدث خلال الندوة عن الديكتاتورية في الشرق الأوسط، وبيقول إن الديمقراطية لسه قدامها سنين، وفجأة طلع الست والراجل اللي قاعدين متظبطين عشان يبوظوا الندوة كعادة التنظيم».

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تابع: «أنا عمري ما بهاجم الدكتور البرادعي، ومش محتاج أهاجمه، وما حدث معه أسلوب غير مقبول وخارج عن اللايقة، وأظن أنه مش هيعمل ندوات تاني، وواضح أن الإخوان حطينه هدف لهم وأحلّوا دمه، لأنهم بيعتبروه أحد المسئولين عما حدث أثناء فض اعتصام رابعة».

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