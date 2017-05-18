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أديب: «البلد مش هتقع لو مرشحش السيسي نفسه»

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أديب: «البلد مش هتقع لو مرشحش السيسي نفسه» أديب: «البلد مش هتقع لو مرشحش السيسي نفسه»

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، مساء الأربعاء، إن الوطن يبحث عن مرشحين لرئاسة الجمهورية، مؤكدًا أنه بعد ثورة 25 يناير، من الصعب تزوير الانتخابات وإرادة الشعب.

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «يا جماعة من يجد في نفسه صفات الترشح فليتقدم».

وحول إجابة الرئيس عبد الفتاح ، على سؤال حول ترشحه لفترة رئاسية ثانية، خلال الجزء الثاني من حواره مع رؤساء الصحف القومية، بالقول: «لكل حادث حديث، وشعب وحده صاحب القرار»؛ قال أديب: «تقديري أنه بنسبة 85% الرئيس سيترشح لفترة ثانية».

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تابع: «لو لم يُرشح السيسي نفسه للرئاسة البلد مش هتقع، لكن الناس بتحب تلِّت، مصر لن تنتهي، البلد فيها ناس تقدر تشيلها، والشعب ينتفض في حالات الخطر».

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التحرير

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