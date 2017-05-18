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إزالة 106 حالات تعد على 2140 فدانا من أملاك الدولة بالشرقية

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إزالة 106 حالات تعد على 2140 فدانا من أملاك الدولة بالشرقية إزالة 106 حالات تعد على 2140 فدانا من أملاك الدولة بالشرقية

التحرير

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ريهام الوجيه

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية عن تنفيذ قرارات إزالة لعدد 106 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة على مساحة 2140.4 فدان، بنطاق دائرة المحافظة؛ لإقامة مشروعات تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة بالتعاون مع قوات الشرطة والجيش.

وأوضح المحافظ أنه تم إزالة عدد 4 حالات تعد على مساحة 61 فدانا، بنطاق الوحدات المحلية، وإزالة عدد 2 حالة تعد على مساحة 2079 بمدينة العاشر من رمضان، وإزالة عدد 100 حالة تعد على مساحة 6 قيراط بالسكة الحديد، مشددا أنه لا تراجع عن استعادة هيبة الدولة واسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

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وأكد محافظ الشرقية أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات برئاستة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على مدار اليوم طبقا للجدول الزمني المحدد لاسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها بمختلف مراكز وقرى ومدن الوحدات المحلية.

يأتي ذالك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية بخصوص إزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة واسترادادها والاستفادة منها لإقامة مشروعات تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

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التحرير

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