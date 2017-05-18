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بالصور.. احتفالية نقابة المهندسين في المنوفية بعيد العلم

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مصراوي Masrawy

احتفالية نقابة المهندسين في المنوفية بعيد العلم (1)احتفالية نقابة المهندسين في المنوفية بعيد العلم (1)

احتفالية نقابة المهندسين في المنوفية بعيد العلم (2)احتفالية نقابة المهندسين في المنوفية بعيد العلم (2)

احتفالية نقابة المهندسين في المنوفية بعيد العلم (3)احتفالية نقابة المهندسين في المنوفية بعيد العلم (3)

احتفالية نقابة المهندسين في المنوفية بعيد العلماحتفالية نقابة المهندسين في المنوفية بعيد العلم

احتفالية نقابة المهندسين في المنوفية بعيد العلم (5)احتفالية نقابة المهندسين في المنوفية بعيد العلم (5)

احتفالية نقابة المهندسين في المنوفية بعيد العلم (6)احتفالية نقابة المهندسين في المنوفية بعيد العلم (6)

احتفالية نقابة المهندسين في المنوفية بعيد العلم (7)احتفالية نقابة المهندسين في المنوفية بعيد العلم (7)

المنوفية - مروة فاضل:

نظمت نقابة المهندسين بالمنوفية، اليوم الأربعاء، احتفالية بيوم العلم، كرّمت خلالها أوائل كليات الهندسة وحملة الماجستير والدكتوراه.

حضر الاحتفالية الدكتور عواد أحمد علي، سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية، والدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية، والمهندس طارق النبراوي، نقيب عام المهندسين، والمهندس شبل ضحا، نقيب المهندسين بالمنوفية، والدكتور عباس الحفناوي، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور صبحي غنيم رئيس جامعة المنوفية الأسبق، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

قال شبل ضحا إن المهندسين هم قاطرة التنمية في شتى المجالات، موضحًا أن "النقابة تعتبر استشاري أول الدولة المصرية، لما لها من دور بارز في حل 80% من مشكلات ، بالإضافة إلى استعدادها التام لتقديم كل الاستشارات الفنية والهندسية لجميع الأجهزة التنفيذية".

وهنأ المهندس طارق النبراوي المكرمون وحثهم على استمرار التفوق العلمي، معربًا عن سعادته بالمشاركة في مثل هذه الاحتفالية، مؤكدًا أن مهمة النقابة الرئيسية هي الدفاع عن مصالح المهندسين ورعايتهم في كل نواحي الحياة.

وفى نهاية الحفل سلّم نقيب المهندسين درع النقابة لعدد من الشخصيات العامة.

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