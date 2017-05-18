حكام مباريات الخميس في الأسبوع الـ 29 للدوري

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية، بإشراف الكابتن عصام عبد الفتاح، حكام المباريات التي ستقام، غدا الخميس، في الأسبوع الـ 29 من مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت الاحتيارات كما يلي..
- محمد الصباحي حكما للقاء الزمالك مع وادي دجلة، ويعاونه سمير جمال وأحمد توفيق طلب، ومحمد عبد الحافظ حكماً رابعاً.
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- هشام عبد الحميد حكما للقاء المصري والداخلية، ويعاونه هاني عبد الفتاح وعمر فتحي، ورامي مدحت حكماً رابعاً.
- سامح فاروق حكما لمباراة سموحة وبتروجت، ويعاونه حسن عبد الله وإكرامي سالم، وحسين إسماعيل حكماً رابعاً.