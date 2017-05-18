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عامر حسين يكشف كيف تحسم اللوائح لقب الدوري

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عامر حسين يكشف كيف تحسم اللوائح لقب الدوري عامر حسين يكشف كيف تحسم اللوائح لقب الدوري

التحرير

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قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إن اللوائح تنص على أنه في حالة تساوي أول ناديين في جدول الدوري في النقاط، يتم اللجوء للمواجهات المباشرة لحسم لقب الدوري، وفي حالة التساوي يتم اللجوء لفارق الأهداف، وفي حالة التساوي أيضا يتم اللجوء للقرعة.

وأوضح حسين، في تصريح خاص لـ"التحرير"، اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر ينطبق أيضا على ترتيب المراكز في جدول الدوري.

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الجدير بالذكر أن الأهلى يتصدر ترتيب جدول الدوري برصيد 75 نقطة بفارق 12 نقطة عن المقاصة صاحب المركز الثاني والذي سيلتقي غدا مع الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة 29.

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التحرير

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