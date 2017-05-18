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عفروتو: انتمائي للأهلي منعني من الاحتفال بهدف الشرقية

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عفروتو: انتمائي للأهلي منعني من الاحتفال بهدف الشرقية عفروتو: انتمائي للأهلي منعني من الاحتفال بهدف الشرقية

التحرير

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قال مصطفى محمود «عفروتو» لاعب الشرقية، إنه لم يحتفل بهدف فريقه في شباك الأهلي، بسبب انتماءه للنادي الأحمر.

وصنع «عفروتو»، هدف الشرقية في شباك الأهلي، الذي سجله فادي فريد، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

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وأضاف «عفروتو» خلال تصريحاته لقناة sports "الجميع يعلم أن الأهلي هو بيتي الأول"، مؤكدًا أن التعادل مع متصدر الدوري سيعطي دفعة معنوية لفريقه.

وسقط الأهلي في فخ التعادل، أمام الشرقية، بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على استاد «السلام»، ضمن مباريات الجولة الـ29 من ببطولة الدوري الممتاز. 

 

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التحرير

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