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أبو ريدة للزمالك: اللوائح نصت على إيقاف أي ناد يلجأ للقضاء

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أبو ريدة للزمالك: اللوائح نصت على إيقاف أي ناد يلجأ للقضاء أبو ريدة للزمالك: اللوائح نصت على إيقاف أي ناد يلجأ للقضاء

التحرير

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قال هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن اللائحة نصت على إيقاف أي ناد يلجأ للقضاء في أي أزمة خاصة بالمنظومة الرياضية.

جاءت تصريحات أبو ريدة، اليوم الأربعاء، ردا على قيام بإقامة دعوى قضائية لإعادة مباراته أمام المقاصة، وتم تحديد جلسة 4 يونيو المقبل لنظر الدعوى.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة للتحرير أن الاتحاد أرسل خطابا للزمالك يحذره فيه من خطورة اللجوء للقضاء، وأن ذلك يعرض النشاط الرياضي في للإيقاف وفقا للوائح الفيفا.

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 وأوضح المصدر أن الاتحاد طالب الزمالك بالتنازل عن الدعوى وإلا سيتم تطبيق اللوائح عليه، والتي تقضي بإيقاف النادي الذي يلجأ للقضاء.

 

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التحرير

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