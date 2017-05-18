فيديو| زكريا ناصف: بعض لاعبي الأهلي أصبحوا موظفين

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قال زكريا ناصف، محلل قناة «dmc sports»، إن لاعبي النادي الأهلي يفتقدون للحافز والدافع في المباريات الأخيرة، واستعادة ذلك دور الجهاز الفني والإداري.

وأضاف «ناصف»، أنه يجب على الجهاز الفني للفريق الأحمر أن يربط بين أداءه في الدوري المحلي، وبطولة إفريقيا، مشيرًا إلى أن عدد قليل من اللاعبين هم من يعانوا من الاجهاد مثل أحمد فتحي، وعبد الله السعيد.

وتابع لاعب الاهلي السابق، أن الفريق الأحمر يضم حاليًا لاعبين لا يدركون جيدًا قيمة قميص النادي، وأصبحوا موظفين يفكرون فقط في رواتبهم.

وسقط الأهلي في فخ التعادل، أمام الشرقية، بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على استاد «السلام»، ضمن مباريات الجولة الـ29 من ببطولة الدوري الممتاز.

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