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«باقي على الحلم نقطة».. ريال مدريد يدك حصون سليتا فيجو برباعية

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«باقي على الحلم نقطة».. ريال مدريد يدك حصون سليتا فيجو برباعية «باقي على الحلم نقطة».. ريال مدريد يدك حصون سليتا فيجو برباعية

التحرير

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تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز على مضيفه سيلتا فيجو، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب بالايدوس، ضمن مباريات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ21 من الدوري الإسباني. 

تقدم مدريد في الدقيقة 10 عن طريق اللاعب كريستيانو رونالدو، قبل ان يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 48، ثم يقلص أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 69 بالهدف الأول عن طريق اللاعب جون جيديتي، قبل أن يعود مدريد مرة أخرى للتهديف عن طريق اللاعب كريم بنزيما في الدقيقة 70، ثم يعزز الفريق الملكي النتيجة ويحرز الهدف الرابع في الدقيقة 88. 

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بهذا الفوز، رفع مدريد رصيده إلى النقطة 90 ويتصدر جدول المسابقة، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 44 في المركز الثالث عشر بجدول الليجا. 

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