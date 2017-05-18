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التعادل السلبي يحسم مباراة ساوثهامتون ومانشستر يونايتد

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التعادل السلبي يحسم مباراة ساوثهامتون ومانشستر يونايتد التعادل السلبي يحسم مباراة ساوثهامتون ومانشستر يونايتد

التحرير

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حسم التعادل السلبي مباراة ساوثهامتون ومانشستر يونايتد، التي أقيمت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب سانت ميريز، ضمن مباريات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي. 

وشهدت المباراة العديد من الفرص للفريقين، لكن فشل كلاهما في ترجمتها إلى أهداف طوال المباراة.

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كما أهدر جابياديني مهاجم فريق ساوثهامتون ركلة جزاء في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.  

بهذا التعادل، يحصل كل فريق على نقطة وحيدة، ليصل رصيد ساوثهامتون إلى النقطة 46 ليبقي في المركز الثامن، ويرتفع رصيد مانشستر ليصل إلى 66 نقطة في المركز السادس بجدول البريميرليج. 

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التحرير

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