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إحالة 5 من العاملين بالجهاز التنفيذي في أشمون للتحقيق

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إحالة 5 من العاملين بالجهاز التنفيذي في أشمون للتحقيق إحالة 5 من العاملين بالجهاز التنفيذي في أشمون للتحقيق

مصراوي Masrawy

المهندس هشام بيومي

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة أشمون بالمنوفية، اليوم الأربعاء، إحالة 5 من العاملين بالجهاز بالتنفيذي بالمركز للتحقيق بالشئون القانونية، لتركهم العمل دون إذن.

وشمل قرار الإحالة "إ.ع.ع" بمركز شباب طليا، و"أ.م.م" بالوحدة الصحية بالبرانية، و"ع.ع.ج" بالوحدة الصحية بطليا، و"أ.م.د" فني تغذية، و"ه.م.خ" فنى أشعة بالوحدة الصحية بشنشور، و"ال.ع.م" مسئول الإشغالات بطليا.

وأكد "بيومي" ضرورة محاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل اللائق بهم.

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