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السيسي: زيارة بابا الفاتيكان حققت نجاحًا ضخمًا.. والعالم تحدث عن "أم الدنيا"​

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السيسي: زيارة بابا الفاتيكان حققت نجاحًا ضخمًا.. والعالم تحدث عن "أم الدنيا"​ السيسي: زيارة بابا الفاتيكان حققت نجاحًا ضخمًا.. والعالم تحدث عن "أم الدنيا"​

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح

كتب- محمد قاسم:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى نهاية الشهر الماضي حققت نجاحاً ضخماً وجعلت العالم يتحدث عن "أم الدنيا".

وقال السيسي، خلال الجزء الثاني من حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية ردًا على سؤال حول مدى الاستفادة من الزيارة، "الاستفادة تحققت، العالم ينظر إلينا ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها تحدثت عن الزيارة وعن مصر".

وأضاف: "تنفيذ الزيارة في حد ذاته في هذا التوقيت إنجاز.. ترتيباتها إنجاز.. فعالياتها إنجاز.. كلام البابا عن مصر "أم الدنيا" وعن أنها التي أنقذت العالم من المجاعة في عهد النبي يوسف وأنها التي ستنقذ المنطقة من مجاعة الأخوة والمحبة.. كل هذا إنجاز".

وتابع: "نحن الذين نعطي الآخرين الانطباع عن بلادنا.. لو قلنا البلد فاسد سينقلون عنا.. ولو قلنا إنه غير مستقر أو أن ضعيفة سينقلون ذلك أيضا عنا".

واستضافت مصر، نهاية الشهر الماضي، بابا الفاتيكان فرانسيس الأول في زيارة تاريخية، والتقى بابا الفاتيكان خلال زيارته الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قمة خاصة، ثم شيخ الأزهر أحمد الطيب بمقر مشيخة الأزهر، وشارك في ختام مؤتمر السلام الذي نظمه الأزهر، وألقى فيه كلمة. والتقى أيضاً البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في لقاء مغلق.

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