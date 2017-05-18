بعد تأجيلة.. 3 دلائل تؤكد كذب برنامج سما المصري الديني

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ضجة كبيرة أثارتها الراقصة الاستعراضية سما المصري بعد إعلانها عن تقديم برنامج ديني بعنوان "عقوق الوالدين"، على إحدى القنوات الفضائية، في شهر رمضان المقبل.

وكشفت "المصري" تفاصيل البرنامج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم "، لتقول إنها غير مقتنعة بتقديمه، لكن الهدف منه جذب كميات كبيرة من الإعلانات وتحقيق أعلى نسبة مشاهدة، مشيرة إلى أن منتجي البرنامج أقنعوها بأن البرنامج سيثير انتقاد الكثيرين ويستفزهم، وهو ما يحقق شهرة ونجاحًا واسعًا لها وللقناة.

وأوضحت "المصري" أنها تعتزم استضافة مجموعة من علماء الأزهر الأجلاء، لمناقشة أمور الدين خلال شهر رمضان المبارك، وأنها طلبت من القناة ضرورة موافقة علماء الدين على الظهور بالبرنامج، موضحة أن معظم العلماء وافقوا بشرط ارتدائها الحجاب، وهو ما رفضته المصري، لأنها لا تريد خداع جمهورها، الذي تعود على أن يشاهدها دون حجاب.

في وسط ذلك لم يقتنع الكثيرون بالفكرة، وأنها ليس سوى مجرد كذبة، أطلقتها لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتكون دائمًا محط أنظار وتتداول المواقع والصحف اسمها، ونرصد الدلائل على ذلك خلال التقرير التالى.

- قناة مجهولة

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على الرغم من تصريحاتها الكثيرة عن تفاصيل البرنامج إلا أنها لم تكشف عن القناة أو الشركة المنتجة، وهو الأمر الذي زاد من احتمالية تأليف تلك القصة.

- اعتياد إطلاق الشائعات

لم تكن المرة الأولى التى أثارت فيها "المصري" الجدل، لكنها سبق وأعلنت ارتداءها الحجاب، وبيعها قناة "فلول"، لكنها خرجت لتؤكد أنها كانت مجرد "كذبة أبريل"، لكي تستفز أنصار جماعة الإخوان، قائلة: "باعتذر لجمهوري؛ فالحقيقة إن خبر اعتزالي كان كذبة إبريل، لأستفز الإخوان، لأن خبر ارتدائي الحجاب واعتزالي كان سيفرحهم"، الأمر الذي رجحه البعض أن تلك الأخبار عبارة عن قنبلة تفجرها سما المصري من حين إلى آخر لتجذب الأنظار حولها.

- تأجيل البرنامج

على الرغم من المشاكل الكبيرة التى صاحبت تقديمها برنامج ديني قررت تأجيل عرض "البرنامج" لأجل غير مسمي، وبررت ذلك بسبب انشغالها بتصوير عمل آخر جديدًا في لبنان، لكنها لم تكشف عن تفاصيله أيضًا.