عضو نقابة الأطباء: حكماء «الأطباء العرب» يدعو لانتخابات جديدة داخل الاتحاد

التحرير

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قال الدكتور أسامة عبد الحى، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن وجود الدكتور أسامة رسلان باتحاد الأطباء العرب غير قانونى.

وأضاف عبد الحي لـ«التحرير»، أن الدول الـ12 الأعضاء، قاموا بعقد عدة اجتماعات فى بيروت وعمان والكويت، وتم التأكد على ضرورة تصحيح أوضاع الاتحاد ومطالبة الخارجية المصرية "دولة المقر" بتقنين وضع الاتحاد.

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كما دعا الأعضاء لعقد اجتماع موسع فى مايو 2017 تم تأجيله إلى 7 يوليو القادم، وتمت دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية.

يذكر أن خلافات نشبت داخل الاتحاد وقعت بين الدكتور أمينه العام الدكتور أسامة رسلان وأمين صندوقه الدكتور هشام الحمامى، حتى أصدر مجلس حكماء الاتحاد بوقف رسلان، وعزله من منصبه، وتكليف الحمامى بتسيير الأعمال لحين دعوة المجلس الأعلى للاتحاد للاجتماع لإجراء انتخابات جديدة.