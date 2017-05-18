عاصم جنيدي: الداخلية قادرة على انتزاع أراضي الدولة المنهوبة.. «الطابونة قفلت»

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قال اللواء عاصم جنيدي، القيادي بحزب المحافظين، إن إقدام الرئيس عبد الفتاح السيسى على مصارحة الشعب المصرى، بوجود أوﺟﻪ ﻗﺼﻮر ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻰ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ، سابقة لم تحدث من قبل، معقبًا: "فالفساد موجود ومتشعب في كل مؤسسات الدولة المصرية، والرئيس حريص على القضاء عليه، فلا يوجد استثناء لأحد أو مجاملة لأحد فهذا هو شعار القيادة الحالية".

وأوضح "جنيدي"، في تصريحات صحفية، أن إعلان الرئيس فرض حالة الطوارئ على المعتدين على أراضي الدولة، خطوة نحو استعادة الدولة التي سقطت من قبل، متابعًا: "مصر مش عزبة حد.. الطابونة خلاص قفلت والدولة عائدة والقانون سيطبق بالقوة وعلى الجميع، فلا يوجد أحد يستطيع أن ينهب حق الغلابة".

وأكد أن وزارة الداخلية بكافة أجهزتها قادرة على تنفيذ كافة قرارات الإزالة، خاصةً المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي الدولة، وفي الإطار الزمني الذى حدده السيسي، بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية، لأن المرحلة التي تمر بها البلاد حاليًا هي مرحلة بناء.

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"جنيدي" أكد أن استيلاء "بلطجية" مافيا الأراضي ﻋﻠﻰ أرضي اﻟﺸﻌﺐ وﺣﻘﻮق ﻓﻘﺮاﺋﻪ، ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻷﻣﻦ ﻣﺼﺮ، فلم تسلم أراﺿي اﻟﺰراﻋﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وأﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ من التعدي عليها، الجهة اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘي ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻷراﺿي الموجودة ﻓي ﻧﻄﺎق ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ هي اﻟﻘﻮات المسلحة.

وأشار، إلى أن إعلاء هيبة الدولة من ثوابت ومرتكزات استراتيجية القيادة الحالية التى لا تعترف بأى إطار من أطر الخروج على القانون، فلا استثناء لأحد أو محاباة أو مجاملة لأحد فالشعار الحالى هو عدم التهاون فى مواجهة تلك التعديات.

واستطرد: "نحتاج لقانون ينص على عقوبات رادعة تصل إلى 10 سنوات حبس وغرامة 500 ألف جنيه لمن يستولي على أرض للدولة دون وجه وحق".