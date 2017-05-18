بعد اختفاء 65 يوما.. أسرة «العمدة ناهد» تتلقى بلاغا بالعثور على جثتها

التحرير

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إسلام عبدالخالق

تلقت أسرة العمدة ناهد لاشين، أول سيدة تتولى منصب العمودية في محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، بلاغًا من أحد أهالي قرية «الملكيين البحرية» بمدينة الحسينية، بالعثور على جثة شقيقتهم مقتولة وسط الزراعات بالقرية.

وقال صلاح لاشين، شقيق «العمدة ناهد» لـ«التحرير»، إنه فور ورود المعلومة بالعثور على شقيقته مقتولة، انتقل بصحبة عدد كبير من شباب العائلة إلى موقع البلاغ، إذ اتضح أن الجثة لشخص آخر وليست جثة شقيقته، مطالبًا الأمن بتكثيف جهوده للتوصل إلى أي خيوط تقود إلى «العمدة ناهد».

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وأشار إلى أنه مضى على اختفائها 65 يومًا منذ ذهابها إلى مستشفى كفر صقر العام عصر يوم الأحد 12 مارس الماضي.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بتقدم «محمد علي» زوج «ناهد عبد الحميد مصطفى إسماعيل لاشين» وشهرتها «ناهد لاشين» 39 عامًا، ببلاغ باختفائها عن منزلهم بقرية «حانوت» التابعة لدائرة المركز، منذ أكثر من شهر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2541 إداري أولاد صقر.