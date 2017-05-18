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صور| وزير الآثار يكلف بتنصيب تمثالين لرمسيس الثاني أمام معبد الأقصر

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كلف الدكتور خالد العناني وزير الآثار، العاملين بقطاع آثار الأقصر، بإعداد دراسة لإعادة تركيب وتنصيب تمثالين للملك رمسيس الثاني أمام واجهة معبد الأقصر، بعد نجاح التجربة الأولى بتنصيب أحد التماثيل خلال الشهر الماضي.

وقال الدكتور مصطفى وزيري مدير عام آثار الأقصر، إنه بعد نجاح التجربة السابقة في شهر أبريل الماضي، بإعادة تركيب تمثال رمسيس الثاني المكون من الجرانيت الأسود، ونصبه في موضوعه أمام البيلون الغربي من واجهة معبد الأقصر، قام وزير الآثار، بإعطاء شارة البدء في أعمال الدراسة الوزير أعطى شارة البدء للعاملين بقطاع الآثار الأقصر في إعداد دراسة لتركيب تمثال آخر من تماثيل الملك لعرضها على اللجنة الدائمة وتحديد ميزانيه ومن ثم تركيبه وتصيبه أمام الواجهة الشرقية.

وأضاف، أنه من المقرر أيضًا بعد الانتهاء من تنصيب أحد التماثيل، العمل على تركيب تنصيب الثاني بأيدي مصرية خالصة من فرق عمل قطاع آثار الأقصر.

يذكر أن واجهة معبد الأقصر تحتوي على 6 تماثيل للملك رمسيس الثاني منها اثنين في وضعية الجلوس والآخرين ذات قامة منتصبة، وتحطم منها 3 في العصور الماضية، وقام العاملين بقطاع آثار الأقصر بتركيب أحدهما وتنصيبه في شهر أبريل الماضي.

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