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تامر أمين: «الحكومة بتنصب علينا.. ولازم نطبق التسعيرة الجبرية»

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تامر أمين: «الحكومة بتنصب علينا.. ولازم نطبق التسعيرة الجبرية» تامر أمين: «الحكومة بتنصب علينا.. ولازم نطبق التسعيرة الجبرية»

التحرير

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طالب الإعلامي تامر أمين، مساء الأربعاء، الحالية بالتدخل لتسعير السلع الغذائية في الأسواق ومنافذ البيع؛ للقضاء على غلاء الأسعار الفاحش، قائلًا: «ليه السلع الأساسية الاستراتيجية زي الأرز والزيت والسكر، مانعملهاش تسعيرة جبرية؟ إيه اللي يمنع في كده؟ إحنا داخلين على رمضان والناس تعبانة».

وقال أمين، خلال برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، إن الحكومة ترد على كل مطالب وضع تسعيرة جبرية للحد من ارتفاع الأسعار بأن هذا غير ممكن في ظل آليات السوق الحرّ التي تتبعها ، إلا أنه اكتشف أن هذا الكلام يعتبر «نصبًا» لأن هناك سلعًا في الأسواق مطبق عليها التسعيرة الجبيرة من قِبل الحكومة نفسها مثل البنزين والسولار وإسطوانات البوتاجاز، والأدوية محلية الصنع أو المستوردة.

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التحرير

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