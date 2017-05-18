رجب حميدة: «عنان» لم يعلن ترشحه للرئاسة.. ولامني على الحديث لـ«مكملين»

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قال البرلماني السابق رجب هلال حميدة، أمين عام حزب مصر العروبة، والذي أسسه الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، مساء الأربعاء، إنه لم يعلن أن الأخير سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أضاف حميدة، خلال حواره مع الكاتب الصحفي خالد صلاح، ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار One»: «ما قلته عن ترشيح عنان، أنه من المحتمل أن يترشح وعنان هو الوحيد المعنى بهذا الأمر، وعنان قال لي ملقتش غير قناة (مكملين) تطلع عليها».

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تابع: «عنان مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية في أي وقت لأنه كان قاب قوسين أو أدنى من خوض الانتخابات الأخيرة، وهناك فرق بين كونه يريد الترشح أو يقرر الترشح»، مؤكدًا أنه «لو ثبت تمويل سامي عنان بأموال مغسولة سأتصدى له».