أخبار عاجلة

إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب -
بعد 24 ساعه من تداول الصورة التي أثارت الرعب بالجيزة وقيل أنها “جثة”.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة بعد التوصل إلى السيارة وقائدها -
عيش الليلة - نجلاء بدر وقصة "العفريت في الاستوديو .. عفريت الشبشب" -
بالصور || التعليم تعلن عن قواعد دخول الامتحان لطلاب الثانوية العامة وتطبعها على ظهر رقم الجلوس ..وعقوبات للمخالف -
عيش الليلة - "لعبة الأغاني" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
وزارة الصناعة : قريبا شركة جلياد الامريكيه تنتج دواء يشفي من مرض التهاب الكبد الوبائي سي بنسبة 98% -
بالفيدو || أول مسجد يصلي فيه النساء والرجال جنبا إلى جنب والإمام إمراة -
عيش الليلة - "لعبة مسابقة السرعة" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
الأرصاد الجوية : تحذير بشأن حالة الطقس في الأيام القادمة وأمطار في بعض المحافظات -
«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أطباء التكليف يرفضون التسجيل: «وزارة الصحة خدعتنا»

Google+ Print
أطباء التكليف يرفضون التسجيل: «وزارة الصحة خدعتنا» أطباء التكليف يرفضون التسجيل: «وزارة الصحة خدعتنا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن أطباء دفعة مارس 2017 رفضهم التسجيل فى الحركة بالشروط التى وضعتها وزارة الصحة بعد شهرين متواصلين من التفاوض بين الأطباء والمسؤولين  فى إدارة التكليف بالوزارة تم خلالها الاتفاق على زيادة الاحتياجات المعلنة، التى حددها الأطباء لسد العجز الشديد فى بعض التخصصات.

خلال الأسابيع الماضية أعلنت وزارة الصحة استجابتها لمطالب جموع الأطباء الخريجين، وأعادت فتح باب التسجيل لهم بعد اعتصام دام لأسبوعين فى مقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة، والاتفاق على ضم نيابات التعليمى واحتياجات التأمين الصحى وإعلان الحد الأدنى للحركة بعد ظهور النتيجة ضمانًا للشفافية، لكن فوجئ الأطباء بحركة نيابات وصفوها بالهزيلة، حيث لا تغطى الاحتياجات الحقيقية للمستشفيات وتخالف كل ما تم الاتفاق عليه.

شاهد أيضا

وطالب أطباء التكليف الوزارة، اليوم فى بيان رسمى، بالالتزام بما تم الاتفاق عليه من زيادة الاحتياجات، وتنفيذ قرار وزير الصحة الصادر بضم نيابات المستشفيات التعليمية فى نفس حركة نيابات الصحة إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص، مع إضافة احتياجات التأمين الصحى، التى تعانى من عجز شديد بمستشفياتها فى عدد الأطباء، التى تقدم الخدمة الصحية لـ50 مليون منتفع بالتأمين فى مختلف المحافظات.

وأوضح الأطباء أن فترة النيابة هى فترة التدريب والتعليم  للأطباء ليكونوا إخصائيين مؤهلين أكفاء قادرين على تقديم خدمة طبية متميزة، معترضين على استخدامهم لسد العجز فى الوحدات الصحية وغيرها دون اعتبار لجودة التدريب، ما يعد إهدارا لمستوى الخدمة الصحية المقدمة ويضر بمستقبل الأطباء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب

إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب

«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي»

«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي»

وزير الآثار: أمامنا مشوار طويل لافتتاح وتطوير 20 متحفا

وزير الآثار: أمامنا مشوار طويل لافتتاح وتطوير 20 متحفا

«الصيادلة»: لجنة الحراسة القضائية ليس لها أي صفة قانونية

«الصيادلة»: لجنة الحراسة القضائية ليس لها أي صفة قانونية