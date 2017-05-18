أطباء التكليف يرفضون التسجيل: «وزارة الصحة خدعتنا»

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أعلن أطباء دفعة مارس 2017 رفضهم التسجيل فى الحركة بالشروط التى وضعتها وزارة الصحة بعد شهرين متواصلين من التفاوض بين الأطباء والمسؤولين فى إدارة التكليف بالوزارة تم خلالها الاتفاق على زيادة الاحتياجات المعلنة، التى حددها الأطباء لسد العجز الشديد فى بعض التخصصات.

خلال الأسابيع الماضية أعلنت وزارة الصحة استجابتها لمطالب جموع الأطباء الخريجين، وأعادت فتح باب التسجيل لهم بعد اعتصام دام لأسبوعين فى مقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة، والاتفاق على ضم نيابات التعليمى واحتياجات التأمين الصحى وإعلان الحد الأدنى للحركة بعد ظهور النتيجة ضمانًا للشفافية، لكن فوجئ الأطباء بحركة نيابات وصفوها بالهزيلة، حيث لا تغطى الاحتياجات الحقيقية للمستشفيات وتخالف كل ما تم الاتفاق عليه.

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وطالب أطباء التكليف الوزارة، اليوم فى بيان رسمى، بالالتزام بما تم الاتفاق عليه من زيادة الاحتياجات، وتنفيذ قرار وزير الصحة الصادر بضم نيابات المستشفيات التعليمية فى نفس حركة نيابات الصحة إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص، مع إضافة احتياجات التأمين الصحى، التى تعانى من عجز شديد بمستشفياتها فى عدد الأطباء، التى تقدم الخدمة الصحية لـ50 مليون منتفع بالتأمين فى مختلف المحافظات.

وأوضح الأطباء أن فترة النيابة هى فترة التدريب والتعليم للأطباء ليكونوا إخصائيين مؤهلين أكفاء قادرين على تقديم خدمة طبية متميزة، معترضين على استخدامهم لسد العجز فى الوحدات الصحية وغيرها دون اعتبار لجودة التدريب، ما يعد إهدارا لمستوى الخدمة الصحية المقدمة ويضر بمستقبل الأطباء.