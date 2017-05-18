وزير الخارجية الأسبق: لا أمل في الجامعة العربية إذا استمرت على وضعها الحالي

كتبت– سحر عزام:

قال نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، الأربعاء، إنه لا يوجد أمل في جامعة الدول العربية إذا استمرت على وضعها الحالي، مقترحا وضع عدد من الخبراء تصورا لمستقبل المنطقة العربية ما بعد الحل في سوريا.

وأضاف فهمي، في حوار مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء الأربعاء، أن الدول العربية في خطر الآن من نفوذ الأطراف الغير عربية، لافتًا إلى أن الجامعة العربية كمؤسسة بدون قوة فكرية مؤثرة تفقد مبررات بقائها.

وأشار وزير الخارجية الأسبق إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يهمه إلا مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في علاقاته بدول الخليج، مؤكدا أن التدخلات الدولية في سوريا ولبنان وليبيا لها آثارا سلبية.​