بالصور.. إزالة 25 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالفيوم

الفيوم – حسين فتحى:

شنت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة الفيوم، اليوم الأربعاء، حملة بالتنسيق مع قوات الأمن، اليوم الأربعاء، لإزالة التعديات على أملاك الدولة بقرية هوارة عدلان.

وأسفرت الحملة عن إزالة أكثر من 25 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالقرية على مساحة 3 أفدنة، بجانب فصل التيار الكهربائى وتحطيم خطوط المياه المخالفة.